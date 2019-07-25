В Азербайджане исправлены экзаменационные баллы десятков абитуриентов
В Апелляционную комиссию Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана, созданную в связи с результатами вступительных экзаменов в вузы по второй и третьей группам специальностей, прошедших седьмого июля 2019 года, с заявлениями обратились 323 абитуриента (1,15 процента от общего числа) по более чем 1100 письменным работам.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ГЭЦ, заявления были рассмотрены, абитуриенты приглашены в ГЭЦ, где члены комиссии дали подробные разъяснения по всем вопросам, передает Day.Az.
Лица проживающие в регионах были проинформированы о результатах апелляции по телефону.
В оценки 79 абитуриентов (0,28 процента от общего числа) по 83 заданиям (0,025 процента всех заданий) были внесены изменения, другим разъяснены допущенные ими ошибки.
Напомним, что на вступительных экзаменах по второй и третьей группам специальностей участвовало более 28 тысяч абитуриентов, проверено более 252 тысяч письменных работ.
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