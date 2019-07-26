В Баку автомобиль сбил пешехода 284

В Хазарском районе Баку автомобиль сбил мужчину. Как передает АПА, ДТП произошло в поселке Маштага. Сбитый пешеход 31-летний Бабиров Рашад Сархад оглу был срочно доставлен в больницу с ушибом грудной клетки и переломом левого бедра. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. 15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!

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