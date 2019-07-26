https://news.day.az/society/1141607.html В Баку автомобиль сбил пешехода
В Баку автомобиль сбил пешехода
В Хазарском районе Баку автомобиль сбил мужчину.
Как передает АПА, ДТП произошло в поселке Маштага.
Сбитый пешеход 31-летний Бабиров Рашад Сархад оглу был срочно доставлен в больницу с ушибом грудной клетки и переломом левого бедра.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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