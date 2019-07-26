В Хазарском районе Баку автомобиль сбил мужчину.

Как передает АПА, ДТП произошло в поселке Маштага.

Сбитый пешеход 31-летний Бабиров Рашад Сархад оглу был срочно доставлен в больницу с ушибом грудной клетки и переломом левого бедра.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!