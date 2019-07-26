https://news.day.az/society/1141621.html В Баку пьяные мужчины устроили поножовщину
В Баку пьяные мужчины устроили поножовщину
В Хатаинском районе Баку произошла поножовщина.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент зарегистрирован на улице Сараево, 18.
Конфликт с поножовщиной возник между 4 участниками пьяного застолья. В результате все четверо были госпитализированы с ножевыми ранениями в городскую больницу №3.
По сообщению, сначала Гасанов Турал Азиз оглу (1964 г.р.) нанес ножевые ранения Фархадову Бабеку Фейруз оглу (1976 г.р.), Нурмамедову Вугару Сейфеддин оглу (1973 г.р.) и Мамедову Вугару Зияддин оглу. В ходе потасовки один из раненых, отняв нож у Турала, нанес ему несколько ранений.
Хатаинское районное управление полиции расследует факт.
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