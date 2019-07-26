Сегодня с 13:00 до 18:00 будет приостановлена подача газа в несколько населенных пунктах Масаллинского, Джалилабадского, Сальянского, Нефтчалинского, Билясуварского районов Азербайджана, а также одному из промышленных предприятий.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Подача газа ограничена в связи с устранением утечек газа.

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