https://news.day.az/society/1141733.html Еще в пяти районах Азербайджана будут перебои с газом
Еще в пяти районах Азербайджана будут перебои с газом
Сегодня с 13:00 до 18:00 будет приостановлена подача газа в несколько населенных пунктах Масаллинского, Джалилабадского, Сальянского, Нефтчалинского, Билясуварского районов Азербайджана, а также одному из промышленных предприятий.
Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".
Подача газа ограничена в связи с устранением утечек газа.
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