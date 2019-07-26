https://news.day.az/society/1141739.html Тяжелая авария в Лянкаране, есть пострадавшие - ФОТО
Тяжелая авария в Лянкаране, есть пострадавшие - ФОТО
В Лянкяране произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, инцидент зафиксирован на пересечении улиц Зарифы Алиевой и Ганифы Абдуллаева.
Столкнулись автомобиль марки ВАЗ 2107 с госномером 10 KJ 868, за рулем которого находился 66-летний житель села Шилевар Эхтирам Ахундов, и микроавтобус марки Ford.
В результате легковой автомобиль врезался в каменный забор, а микроавтобус - в электрический столб.
Водитель "Жигули" Э.Ахундов и пассажир - 62-летний Ахундов Интизам Махмуд оглу - госпитализированы в Лянкяранскую районную центральную больницу. Состояние Э.Ахундова оценивается как тяжелое.
По факту ведется расследование.
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