В Лянкяране произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, инцидент зафиксирован на пересечении улиц Зарифы Алиевой и Ганифы Абдуллаева.

Столкнулись автомобиль марки ВАЗ 2107 с госномером 10 KJ 868, за рулем которого находился 66-летний житель села Шилевар Эхтирам Ахундов, и микроавтобус марки Ford.

В результате легковой автомобиль врезался в каменный забор, а микроавтобус - в электрический столб.

Водитель "Жигули" Э.Ахундов и пассажир - 62-летний Ахундов Интизам Махмуд оглу - госпитализированы в Лянкяранскую районную центральную больницу. Состояние Э.Ахундова оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.

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