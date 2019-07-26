https://news.day.az/society/1141771.html Трагедия на пляже в Баку, погиб ребенок
Трагедия на пляже в Баку, погиб ребенок
На пляже в бакинском поселке Мардакян было совершено ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили ONA в пресс-службе МВД, 25 июля около 17.00 на пляже в поселке Мардакян Хазарского района автомобиль марки KİA, управляемый жителем Баку Г.Муслимовым, сбил 3-летнего жителя Баку Алиагу Мустафаева, передает Day.Az.
Ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия.
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