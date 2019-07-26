Сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана изъяли из незаконного оборота свыше 18,5 кг наркотических веществ и 45 таблеток психотропных препаратов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госпогранслужбу.

На территории погранзаставы в Физулинском районе была пресечена попытка контрабанды наркотических веществ с территории Ирана в Азербайджан. Убегая обратно, нарушители бросили пакет, в котором был обнаружен героин, опиум и марихуана, общим весом 13 кг 670 г, а также - 45 таблеток психотропного препарата.

Кроме того, береговая охрана ГПС обнаружила передвижение двух неизвестных лиц в зоне береговой линии. Завидев пограничников, они попытались скрыться, однако были задержаны. При них был обнаружен пакет с героином и опиумом общим весом 5 кг 200 г. Были установлены личности задержанных. Ими оказались жители Лянкяранского района Гусейнов Арзуман Адиль оглу (1965) и Аскеров Мурсал Наиль оглу (1973).

По обоим фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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