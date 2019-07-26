https://news.day.az/society/1141815.html Вблизи Лянкярана потерпело крушение иранское судно
Вблизи Лянкярана потерпело крушение иранское судно
Вблизи Лянкяранского порта потерпело крушение иранское судно.
Как сообщили в пятницу Trend в Государственном морском агентстве, в 14:10 в Национальный центр Государственного морского агентства поступил аварийный сигнал бедствия о крушении вблизи Лянкяранского порта иранского сухогруза "Шабахенг", передает Day.Az.
Штабом агентства на место происшествия привлечены два вертолета МЧС и сторожевое судно Государственной пограничной службы.
Спасательная операция продолжается.
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