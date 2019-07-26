https://news.day.az/society/1141899.html Пожар в известном торговом центре в Баку - ВИДЕО
Пожар в известном торговом центре в Баку - ВИДЕО
На территории торгового центра "Садарак" произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на baku.ws, пожар произошел в пустой зоне у входа в торговый центр.
На место происшествия привлечены пожарные расчеты.
В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
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