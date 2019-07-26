На территории торгового центра "Садарак" произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на baku.ws, пожар произошел в пустой зоне у входа в торговый центр.

На место происшествия привлечены пожарные расчеты.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!