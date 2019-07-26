В Центр DOST при министерстве труда и социальной защиты населения обратился 20-тысячный гражданин.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, в Центр обратился житель Ясамальского района Закир Джафаров по вопросу, связанному с трудовой пенсией. Джафарова как 20-тысячного гражданина, обратившегося в Центр DOST, поздравил по этому случаю председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов, вручивший ему подарок от Агентства. Джафаров выразил удовлетворение услугой "единое окно", а также другими услугами, предоставляемыми на основе принципов оперативности, прозрачности и удобства, передает Day.Az.

Напомним, что Центр DOST №1 открылся в мае текущего года. В нем оказываются 126 видов услуг, в том числе услуги по занятости, пенсиям, социальным пособиям и пенсиям, социально-медицинской экспертизе и реабилитации, социальной страховке, трудовым отношениям и др.

В 2019-2025 годах планируется создание 31 такого Центра DOST по всей стране.

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