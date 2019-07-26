В Баку и регионах 23 июля прошли тестовые экзамены по дисциплине "Теория музыки и сольфеджио" для приема в средне-специальные учебные учреждения на базе полного среднего образования.

Как сообщили в пятницу Trend из Государственного экзаменационного центра, для абитуриентов, прошедших регистрацию по нескольким комиссиям и получившим удовлетворительные оценки на экзаменах по способностям, в случае получения неудовлетворительной оценки на экзамене по этой дисциплине будут проведены повторные экзамены, передает Day.Az.

Экзамены пройдут в здании ГЭЦ по адресу улица Абдулвахаба Саламзаде (здание Бакинского азиатского университета) в 12:00. Результаты этих экзаменов не повлияют на результаты экзаменов 38-й и 48-й комиссий.

Отметим, что абитуриенты, не участвовавшие в экзамене 23 июля, не будут допущены к этому экзамену.

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