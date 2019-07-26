Министр культуры Абульфас Гараев сегодня принимал граждан в Губе. На пресс-конференции после приема министр отметил важность поднятых гражданами вопросов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, такие встречи в регионах способствуют оперативному решению вопросов, волнующих граждан.

"Радует, что в основном, обращения наших граждан связаны с улучшением культурных услуг на местах. Известно, что Губа-Гусарский регион является одним из туристических мест Азербайджана, наиболее популярных в стране и за рубежом. Поэтому культурные учреждения совершенствуют оказываемые гостям культурные услуги. Были выслушаны интересные предложения по восстановлению памятников, находящихся здесь, пропаганде нашего исторического наследия. Как и во многих других местах, в Губинском районе восстановлен ряд исторических памятников. Этот процесс будет продолжаться и в дальнейшем. Будут рассмотрены все обращения, и в направлении их решения будут сделаны соответствующие шаги", - сказал министр.

Гараев также рассказал о наборе учителей в художественные образовательные учреждения. Он отметил, что недавно завершился конкурс по приему педагогических кадров в музыкальные школы, школы и центры искусств и живописи на 2019-2020 учебный год. В результате более 120 человек были приняты в качестве учителей в соответствующие образовательные учреждения.

Абульфас Гараев, затронув также тему реформ, проводимых в управлении библиотеками и клубами, отметил, что в этом направлении подготовлен новый проект.

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