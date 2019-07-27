https://news.day.az/society/1141968.html Рейс Баку-Дубай совершил экстренную посадку в международном аэропорту Гейдар Алиев
Рейс Баку-Дубай совершил экстренную посадку в международном аэропорту Гейдар Алиев
Капитан воздушного судна рейса J2-015 "Азербайджанских Авиалиний", летевший из Баку в Дубай, развернулся и запросил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев, передает Trend.
Причиной внеплановой посадки самолета Airbus A319 стал сработавший датчик дыма в багажном отсеке.
В 23:28 по бакинскому времени самолет совершил благополучную посадку в бакинском аэропорту. После его осмотра выяснилось, что произошло ложное срабатывание датчика.
Всего на борту лайнера, включая членов экипажа, находилось 113 человек, пострадавших нет.
Пассажиры рейса вылетят в Дубай резервным самолетом.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре