https://news.day.az/society/1141976.html Пожар в известном молле в Баку
Пожар в известном молле в Баку
В торгово-развлекательном центре Metropark в Наримановском районе Баку произошел пожар. Об этом сообщает Trend со ссылкой на МЧС, передает Day.Az.
В шахте здания на 2-м и 3-м этажах сгорели 10 погонных метров электрических кабелей.
Пожар был потушен пожарными подразделениями.
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