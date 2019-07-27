В торгово-развлекательном центре Metropark в Наримановском районе Баку произошел пожар. Об этом сообщает Trend со ссылкой на МЧС, передает Day.Az.

В шахте здания на 2-м и 3-м этажах сгорели 10 погонных метров электрических кабелей.

Пожар был потушен пожарными подразделениями.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!