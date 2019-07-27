Появилась видеозапись, на которой запечатлен момент крушения иранского судна в Каспийском море.

Видео представлено Государственной пограничной службой Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

На кадрах видно, что экипаж сухогруза, плававшего под иранским флагом, спасен, а судно погружается в воду.

Предлагаем вашему вниманию это видео.

Напомним, что принадлежащее Ирану грузовое судно попало в аварию в приграничных водах Азербайджана.

На место происшествия срочно был отправлено пограничное дозорное судно типа "Туфан". С тонущего судна был эвакуирован весь экипаж, состоящий из девяти человек

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!