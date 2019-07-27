Момент крушения иранского судна на Каспии - ВИДЕО
Появилась видеозапись, на которой запечатлен момент крушения иранского судна в Каспийском море.
Видео представлено Государственной пограничной службой Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
На кадрах видно, что экипаж сухогруза, плававшего под иранским флагом, спасен, а судно погружается в воду.
Предлагаем вашему вниманию это видео.
Напомним, что принадлежащее Ирану грузовое судно попало в аварию в приграничных водах Азербайджана.
На место происшествия срочно был отправлено пограничное дозорное судно типа "Туфан". С тонущего судна был эвакуирован весь экипаж, состоящий из девяти человек
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