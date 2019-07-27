Иранский сухогруз "Шабахенг" затонул вблизи Лянкяранского порта из-за технической неисправности. Об этом сказал генеральный директор Управления безопасности и морской охраны Организации портов и мореходства Ирана Алирза Ходжасте, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

"Комитет Организации по расследованию причин должен вынести окончательное заключение на основании показаний экипажа", - сказал он.

По словам Ходжасте, сухогруз был частным и перевозил 900 тонн керамической кафельной плитки из иранского порта Энзели в Махачкалинский порт.

Он добавил, что экипаж сухогруза, спасенный Государственной пограничной службой Азербайджана, состоит из семи граждан Ирана и двух граждан Индии. Члены экипажа в ближайшие дни вернутся в Иран.

Напомним, что накануне в 14:15 в Главный командно-контрольный пункт Береговой охраны Госпогранслужбы поступила информация о том, что в 15 милях от Лянкяранского порта терпит бедствие иранский сухогруз "Шабахенг".

На место происшествия было отправлено погранично-сторожевое судно "Туфан", осуществляющее охрану государственной границы в южном направлении.

По прибытии на место происшествия началась спасательная операция, девять членов экипажа тонущего судна были спасены.

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