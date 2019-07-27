В Баку в архитектурном здании, расположенном по адресу улица Истиглалият 31( напротив станции метро "Ичеришехер), начался пожар.

Как сообщает Day.Az, загорелся один из бытовых кондиционеров.

На место прибыли пожарные расчеты. В настоящее время ведется работа по тушению пожара.

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