https://news.day.az/society/1142086.html Пожар в архитектурном здании в центре Баку - ВИДЕО
Пожар в архитектурном здании в центре Баку - ВИДЕО
В Баку в архитектурном здании, расположенном по адресу улица Истиглалият 31( напротив станции метро "Ичеришехер), начался пожар.
Как сообщает Day.Az, загорелся один из бытовых кондиционеров.
На место прибыли пожарные расчеты. В настоящее время ведется работа по тушению пожара.
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