В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Однако утром местами прогнозируется дождь, ветер северный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-25, днем - 29-33, в Баку ночью - 22-24, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана в течение дня местами ожидаются грозовые дожди, в отдельных северных и западных районах - ливни, возможен град. Восточный ветер днем местами будет усиливаться.

В низменных районах ночью - 20-25, днем - 31-36, в горах ночью - 13-17, днем - 19-24 градуса тепла.

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