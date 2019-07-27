https://news.day.az/society/1142096.html Температура воды на пляжах Абшерона на субботу Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды на субботу.
Температура воды на пляжах Абшерона на субботу
Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды на субботу, сообщает Day.Az.
Согласно сообщению, на пляжах Абшерона ожидается северный ветер.
Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 24-25 градусов.
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