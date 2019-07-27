Азербайджанские студенты попали в аварию в Турции.

Как сообщает Oxu.Az, происшествие имело место на магистрали Кахраманмараш-Кайсери, передает Day.Az

Четверо азербайджанских студентов, взявших машину напрокат, попали в ДТП, в результате которого пострадали трое из них.
 
Согласно сообщению, причиной аварии является потеря водителем управления.

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