https://news.day.az/society/1142139.html Азербайджанские студенты попали в аварию в Турции
Азербайджанские студенты попали в аварию в Турции
Азербайджанские студенты попали в аварию в Турции.
Как сообщает Oxu.Az, происшествие имело место на магистрали Кахраманмараш-Кайсери, передает Day.Az.
Четверо азербайджанских студентов, взявших машину напрокат, попали в ДТП, в результате которого пострадали трое из них.
Согласно сообщению, причиной аварии является потеря водителем управления.
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