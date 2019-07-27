В Азербайджане откроются центры социальной реабилитации жертв торговли людьми
В Гяндже, Лянкяранском и Гекчайском районах будут созданы центры социальной реабилитации жертв торговли людьми, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, передает Day.Az.
Центры будут созданы специализированными НПО.
В них будет проводиться работа по оказанию помощи социальной реабилитации жертвам торговли людьми, их реинтеграции в общество, оказанию им юридической, психологической помощи для возвращения к нормальной жизни, по решению проблем занятости и др.
Отметим, что в настоящее время функционирует Центр помощи жертвам трафикинга при Госфонде социальной защиты населения минтруда.
Напомним, что распоряжение Президента Азербайджана "О дополнительных мерах по расширению социальных услуг, оказываемых детям и другим лицам, нуждающимся в особой заботе" от 1 июня 2019 года позволило расширить возможности социальной реабилитации лиц этой категории и других уязвимых групп.
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