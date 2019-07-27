Проведение в стране многочисленных мероприятий по разным видам гимнастики стимулирует детей заниматься этим видом спорта. Об этом в субботу сказала Trend Виктория Закиева - зрительница соревнований по спортивной гимнастике, проходящих в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Baku 2019", передает Day.Az.

"Мне кажется, что когда смотришь на чьи-то достижения, это придает огромный стимул стремиться к чему-то большему", - сказала она.

По словам зрительницы, организация спортивных мероприятий в Национальной арене гимнастики всегда проходит на высшем уровне.

"Очень рада, что вчера азербайджанский гимнаст Самед Мамедли завоевал "серебро" в упражнениях на гимнастическом коне. Замечательно, что у нас в стране есть такие спортсмены. Желаю Самеду еще больше побед, и чтобы на следующих соревнованиях он завоевал уже золотую медаль", - добавила Виктория Закиева.

В субботу в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Baku 2019" в Национальной арене гимнастики проходят финалы по отдельным видам гимнастических упражнений.

Соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля проходят 23-27 июля. Азербайджан на соревнованиях представляют четыре спортсмена - Самед Мамедли, Агакязым Рустамов, Мансум Сафаров и Милана Минаковская. Самед Мамедли вышел в три финала - в вольных упражнениях, упражнениях на гимнастическом коне и в многоборье. Азербайджанский гимнаст завоевал серебряную медаль в упражнениях на гимнастическом коне.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

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