Реставрация архитектурного комплекса в историческом центре Баку - Дома Бакинских ханов - может завершиться в первой половине следующего года. Об этом в субботу сказала Trend сотрудник Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Зейнаб Джахан, передает Day.Az.

По ее словам, широкомасштабные реставрационные работы, начавшиеся с прошлого года, проводятся Управлением.

По словам Джахан, этот памятник, находящийся на ул. Большая Крепостная, 44, 46, 48, 50 и относящийся к XVII-XVIII вв., после завершения реставрации станет музеем. "Входящие в комплекс два здания составят основу нового создаваемого музея. В музее будут демонстрироваться красочные, просветительского и инновационного характера экспонаты. Это будет первый музей в Азербайджане, функционирующий в формате 3D", - сказала она.

Джахан отметила, что восемь тематических комнат, отражающих средневековую культуру и историю Ичеришехер, будут "оживать" посредством короткометражных фильмов, рассказывающих о шахском уголке, квартале мастеровых, таможне, бане, кулинарии, карвансарае, базаре, подземном ходе. "Смотря фильмы посредством аудиогида, посетители в каждой комнате смогут совершить своего рода путешествие в те времена. В музее будут созданы панели, где будут демонстрироваться артефакты, найденные во время археологических раскопок в комплексе, организованы секция об истории Бакинских ханов, уголок викторины, где будут задаваться вопросы о древнем и современном Азербайджане, секция, посвященная Великому Шелковому пути, а также можно будет увидеть подвал, где хранилось зерно, также обнаруженный во время раскопок", - сказала она.

Джахан подчеркнула, что с помощью специальных очков 3D посетители смогут совершить путешествие в древний Баку, прогуляться по нему, посетить исторические памятники.

Она добавила, что для удобства посетителей, пришедших с детьми, будет создан специальный уголок интеллектуальных игр для просвещения детей. Здесь также будет функционировать панель для активных пользователей соцсетей, которые смогут сразу поделиться своими впечатлениями. В музее будет действовать также выставочный салон.

"Поскольку реставрация памятника и создание музейной экспозиции являются кропотливой работой, не исключено, что музей может открыться позднее объявленного срока, но, безусловно, вся творческая команда будет стараться завершить работы на высоком уровне в срок", - сказала Джахан.

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