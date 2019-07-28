В соцсетях распространились фотографии с изображением макетов служебных автомобилей Государственной дорожной полиции (ГДП), которые стали предметом обсуждения пользователей сети.

Как передает Day.Az, об этом сообшает qafqazinfo.

Отмечается, что для соблюдения водителями правил дорожного движения и не превышения ими скорости вместо радаров на обочине дорог будут использоваться эти макеты.

Подобные макеты используются уже в ряде стран мира.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!