https://news.day.az/society/1142237.html В Азербайджане на дорогах устанавливают макеты машин DYP - ФОТО
В Азербайджане на дорогах устанавливают макеты машин DYP - ФОТО
В соцсетях распространились фотографии с изображением макетов служебных автомобилей Государственной дорожной полиции (ГДП), которые стали предметом обсуждения пользователей сети.
Как передает Day.Az, об этом сообшает qafqazinfo.
Отмечается, что для соблюдения водителями правил дорожного движения и не превышения ими скорости вместо радаров на обочине дорог будут использоваться эти макеты.
Подобные макеты используются уже в ряде стран мира.
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