Перестрелка на иранской границе, ранен азербайджанский солдат - ПОДРОБНОСТИ
Накануне вечером в 22:45 на служебной территории погранзаставы "Горадиз" вблизи села Ахмедалылар Физулинского района была предпринята попытка провести на территорию Азербайджана крупную партию наркотиков.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ГПС.
Согласно информации, пограничный наряд обнаружил группу вооруженных лиц, направляющихся с территории Ирана в сторону Азербайджана.
Нарушители границы проигнорировали законные требования пограничников и открыли в их направлении огонь. В результате завязавшейся перестрелки был ранен один из пограничников. Его немедленно доставили в госпиталь и прооперировали. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.
Преступники были вынуждены сбежать. В ходе осмотра места происшествия было обнаружено 5,3 кг наркотических средств, включая героин, опиум, марихуану и др.
Должностные лица Госпограснлужбы были немедленно откомандированы на место происшествия. Были проведены встречи с иранскими пограничниками, с которыми был проведен совместный осмотр места происшествия.
По факту возбуждено уголовное дело.
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