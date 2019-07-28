Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ГПС.

Накануне вечером в 22:45 на служебной территории погранзаставы "Горадиз" вблизи села Ахмедалылар Физулинского района была предпринята попытка провести на территорию Азербайджана крупную партию наркотиков.

Нарушители границы проигнорировали законные требования пограничников и открыли в их направлении огонь. В результате завязавшейся перестрелки был ранен один из пограничников. Его немедленно доставили в госпиталь и прооперировали. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.

Преступники были вынуждены сбежать. В ходе осмотра места происшествия было обнаружено 5,3 кг наркотических средств, включая героин, опиум, марихуану и др.

Должностные лица Госпограснлужбы были немедленно откомандированы на место происшествия. Были проведены встречи с иранскими пограничниками, с которыми был проведен совместный осмотр места происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело.