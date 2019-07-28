Ликвидируется запрет на "желтые полосы", которые были нанесены на ряд дорог и проспектов в связи с проведением в Баку XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал qafqazinfo начальник отдела Государственного управления дорожной полиции ГУП Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, в связи с завершением фестиваля данный запрет ликвидируется.

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