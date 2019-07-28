https://news.day.az/society/1142256.html "Желтые полосы" ликвидируются - К сведению водителей! Ликвидируется запрет на "желтые полосы", которые были нанесены на ряд дорог и проспектов в связи с проведением в Баку XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля.
"Желтые полосы" ликвидируются - К сведению водителей!
Ликвидируется запрет на "желтые полосы", которые были нанесены на ряд дорог и проспектов в связи с проведением в Баку XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал qafqazinfo начальник отдела Государственного управления дорожной полиции ГУП Баку полковник полиции Вагиф Асадов.
По его словам, в связи с завершением фестиваля данный запрет ликвидируется.
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