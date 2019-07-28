Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды на понедельник, сообщает Day.Az.

На северных пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северо-западный ветер днем сменится умеренным южным, температура морской воды - 23-24 градуса тепла, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 24-25 градусов тепла.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!