В Сети набирает популярность видео, снятое пассажирами в бакинском метро.

Стоявший на одной из станций метрополитена молодой человек внезапно начал танцевать, не обращая внимания на окружавших его пассажиров.

"Виной" всему наушники, в которых очевидно, играла очень увелкательная музыка.



Представляем вам эти кадры:

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