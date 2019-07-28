https://news.day.az/society/1142340.html Все говорят об этом видео, снятом в бакинском метро - ВИДЕО
"Виной" всему наушники, в которых очевидно, играла очень увелкательная музыка.
Все говорят об этом видео, снятом в бакинском метро - ВИДЕО
В Сети набирает популярность видео, снятое пассажирами в бакинском метро.
Стоявший на одной из станций метрополитена молодой человек внезапно начал танцевать, не обращая внимания на окружавших его пассажиров.
"Виной" всему наушники, в которых очевидно, играла очень увелкательная музыка.
Представляем вам эти кадры:
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