В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, ДТП зарегистрировано на улице Самеда Вургуна, перед рынком "Тезе базар".

По сообщению автомобиль сбил переходившую дорогу Сафарову Лалу Ингилаб гызы 1969 года рождения.

Пострадавшая помещена в городскую больницу №1.   

Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.  

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