В первом полугодии этого года доходы отелей в Азербайджане увеличились на 12,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

В первом полугодии текущего года доходы отелей составили 187,7 миллиона манатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, из которых 66,1 процента приходились на услуги номеров (комнат). 24,8% дохода было получено от услуг по продаже продуктов питания, включая напитки, 2,7% - лечения и других медицинских услуг и 6,4% - других услуг.

В январе-июне 2019 года средний уровень использования гостиниц составил 21,6 процента (20,8 процента в первой половине 2018 года).

Этот показатель составил 48,6 процента в Шабране, 47,9 процента - в Нафталане, 32,9 процента - в Баку, 30,9 процента - в Бейлагане, 28,2 процента - в Габале, 24,5 процента - в Губе, в других городах и регионах этот показатель был низким.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!