На территории Гарадагского района Баку (вблизи пос. Сахиль, рядом с маркетом "NUR") произошло тяжелое ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минздрав.

Вызов на станцию скорой помощи в связи с ДТП поступил в 07:42, на место выехали шесть бригад скорой помощи.

Шестеро пострадавших госпитализированы в Клинический медцентр, состояние двоих из них тяжелое, состояние четверых оценивается как средней степени тяжести.

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