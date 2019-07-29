https://news.day.az/society/1142370.html Страшная авария с участием микроавтобуса в Баку, есть пострадавшие
Страшная авария с участием микроавтобуса в Баку, есть пострадавшие
На территории Гарадагского района Баку (вблизи пос. Сахиль, рядом с маркетом "NUR") произошло тяжелое ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минздрав.
Вызов на станцию скорой помощи в связи с ДТП поступил в 07:42, на место выехали шесть бригад скорой помощи.
Шестеро пострадавших госпитализированы в Клинический медцентр, состояние двоих из них тяжелое, состояние четверых оценивается как средней степени тяжести.
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