Сегодня с 11:00 до 13:00 будет приостановлена подача газа в пос. Гала Хазарского района Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Газоснабжение будет ограничено в связи с заменой существующих приборов в газоизмерительных сетях на другие, прошедшие государственную проверку, приборы.

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