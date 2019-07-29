https://news.day.az/society/1142384.html В этом поселке Баку будут перебои в подаче газа
В этом поселке Баку будут перебои в подаче газа
Сегодня с 11:00 до 13:00 будет приостановлена подача газа в пос. Гала Хазарского района Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".
Газоснабжение будет ограничено в связи с заменой существующих приборов в газоизмерительных сетях на другие, прошедшие государственную проверку, приборы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре