https://news.day.az/society/1142397.html В Баку полицейские спасли бездомного мужчину - ПОДРОБНОСТИ Сотрудники полиции оказали Керимову первую медицинскую помощь и отвезли в больницу.
В Баку полицейские спасли бездомного мужчину - ПОДРОБНОСТИ
В Баку человек, ведущий бродячий образ жизни, нанес себе повреждения.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, инцидент произошел 27 июля в Сабаильском районе.
Сотрудники патрульно-постовой службы, дежурившие на данной территории, заметили, что Э.Керимов, который является бездомным, плохо себя чувствует.
Как выяснилось, он нанес себе ранения режущим предметом.
Сотрудники полиции оказали Керимову первую медицинскую помощь и отвезли в больницу.
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