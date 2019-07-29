В Баку человек, ведущий бродячий образ жизни, нанес себе повреждения.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, инцидент произошел 27 июля в Сабаильском районе.

Сотрудники патрульно-постовой службы, дежурившие на данной территории, заметили, что Э.Керимов, который является бездомным, плохо себя чувствует.

Как выяснилось, он нанес себе ранения режущим предметом.

Сотрудники полиции оказали Керимову первую медицинскую помощь и отвезли в больницу.

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