https://news.day.az/society/1142407.html В Баку будет проводиться карнавал Новруз
В Баку будет проводиться карнавал Новруз
Бакинский информационный туристический центр работает над новым проектом по празднованию праздника Навруз в столице.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил директор центра Руфат Багиров.
По его словам, в настоящее время ведутся работы над новыми проектами:
"Большинство проектов еще не утверждены, но я думаю, что к концу 2020 года все станут свидетелями новых проектов, одним из которых является карнавал Новруз. Планируется, что наши национальные персонажи примут участие в карнавале на центральных улицах Баку. Мы хотим, чтобы туристы, участвующие в этом карнавале, подумали о возвращении в Баку еще раз", - сказал он.
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