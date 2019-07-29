Бакинский информационный туристический центр работает над новым проектом по празднованию праздника Навруз в столице.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил директор центра Руфат Багиров.

По его словам, в настоящее время ведутся работы над новыми проектами:

"Большинство проектов еще не утверждены, но я думаю, что к концу 2020 года все станут свидетелями новых проектов, одним из которых является карнавал Новруз. Планируется, что наши национальные персонажи примут участие в карнавале на центральных улицах Баку. Мы хотим, чтобы туристы, участвующие в этом карнавале, подумали о возвращении в Баку еще раз", - сказал он.

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