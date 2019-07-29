https://news.day.az/society/1142426.html В Мингячевире сотни абонентов остались без газа - ИЗ-ЗА СТРОЙКОМПАНИИ - ФОТО
В Мингячевире сотни абонентов остались без газа - ИЗ-ЗА СТРОЙКОМПАНИИ - ФОТО
В результате халатности работников дорожно-строительных компаний, проводивших вчера земляные работы, абоненты города Мингячевир и Лянкяранского района Азербайджана остались без газа. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".
Так, была повреждена газовая труба диаметром 160 мм, по которой газ подавался в жилой массив "Günəşli Bağ" г. Мингячевир. В результате без газа остались 1300 абонентов.
В Лянкяранском районе работники дорожно-строительной компании повредили газопровод диаметром 110 мм. Без газа остались 470 абонентов.
ПО "Азеригаз" восстановило газоснабжение абонентов.
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