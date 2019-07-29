В Баку и на Абшеронском полуострове завтра осадков не ожидается, будет дуть умеренный южный ветер. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-25, днем - 31-36, в Баку ночью - 22-24, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 756 до 752 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью - 60-65, днем - 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается умеренный южный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью местами в горах ожидаются непродолжительные дожди, возможен град. Западный ветер днем временами в отдельных местах будет усиливаться.

Температура воздуха ночью - 20-25, днем - 33-38, в горах ночью - 12-17, днем - 20-25 градусов тепла.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!