https://news.day.az/society/1142486.html Температура воды на пляжах Абшерона на завтра Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды на завтра
Температура воды на пляжах Абшерона на завтра
Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды на завтра, сообщает Day.Az.
На пляжах Абшерона ожидается умеренный южный ветер.
Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов тепла.
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