В Баку на территории поселка Зиря поезд столкнулся с такси.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на olke.az, в результате инцидента пострадали пять человек, включая женщину.

Глава пресс-службы министерства здравоохранения Парвиз Абубекиров отметил, что в связи с инцидентом поступил вызов в 12:44.

"На данный момент на месте происшествия работают бригады скорой помощи. Раненые находятся в тяжелом состоянии", - сказал Абубекиров.

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