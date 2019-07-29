https://news.day.az/society/1142496.html В Баку поезд протаранил автомобиль, много пострадавших
В Баку поезд протаранил автомобиль, много пострадавших
В Баку на территории поселка Зиря поезд столкнулся с такси.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на olke.az, в результате инцидента пострадали пять человек, включая женщину.
Глава пресс-службы министерства здравоохранения Парвиз Абубекиров отметил, что в связи с инцидентом поступил вызов в 12:44.
"На данный момент на месте происшествия работают бригады скорой помощи. Раненые находятся в тяжелом состоянии", - сказал Абубекиров.
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