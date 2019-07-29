14:47

Количество пострадавших в ДТП с микроавтобусом и грузовиком на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области возросло до 11 человек. Как передает Day.Az, об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

"В настоящее время в результате ДТП в Красносулинском районе Ростовской области на 959-м километре трассы М-4 "Дон" в центральную городскую больницу города Зверево доставлено 11 пострадавших", - говорится в сообщении.

----------
14:26
Число пострадавших в ДТП в Ростовской области увеличилось до девяти, все пострадавшие являются гражданами Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в ГИБДД РФ.
 
Как отметили в ГИБДД, микроавтобус зарегистрирован в Азербайджане, все пассажиры в нем также были гражданами Азербайджана.

----------

14:19

В Ростовской области микроавтобус, следовавший из Москвы в Азербайджан, столкнулся с грузовиком  "Ман", движущимся в попутном направлении.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ДТП произошло на 959-м километре трассы М-4 "Дон" в Красносулинском районе.

В микроавтобусе находились 13 человек.

По предварительным данным, в результате аварии погибли два человека, еще восемь пострадали.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!