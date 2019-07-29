14:47

Количество пострадавших в ДТП с микроавтобусом и грузовиком на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области возросло до 11 человек. Как передает Day.Az, об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

"В настоящее время в результате ДТП в Красносулинском районе Ростовской области на 959-м километре трассы М-4 "Дон" в центральную городскую больницу города Зверево доставлено 11 пострадавших", - говорится в сообщении.