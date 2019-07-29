https://news.day.az/society/1142503.html Автобус с азербайджанцами попал в ДТП в России, есть погибшие и пострадавшие - СТРАШНЫЕ КАДРЫ - ОБНОВЛЕНО Количество пострадавших в ДТП с микроавтобусом и грузовиком на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области возросло до 11 человек.
Автобус с азербайджанцами попал в ДТП в России, есть погибшие и пострадавшие - СТРАШНЫЕ КАДРЫ - ОБНОВЛЕНО
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14:26
Число пострадавших в ДТП в Ростовской области увеличилось до девяти, все пострадавшие являются гражданами Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в ГИБДД РФ.
Как отметили в ГИБДД, микроавтобус зарегистрирован в Азербайджане, все пассажиры в нем также были гражданами Азербайджана.
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14:19
В Ростовской области микроавтобус, следовавший из Москвы в Азербайджан, столкнулся с грузовиком "Ман", движущимся в попутном направлении.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ДТП произошло на 959-м километре трассы М-4 "Дон" в Красносулинском районе.
В микроавтобусе находились 13 человек.
По предварительным данным, в результате аварии погибли два человека, еще восемь пострадали.
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