https://news.day.az/society/1142518.html Последние данные о страшном ДТП на железнодорожном переезде
Последние данные о страшном ДТП на железнодорожном переезде
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 12:45 на незащищенном участке железной дороги на 30-м километре дороги Гала-Бина.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Отмечается, что автомобиль марки Mercedes, управляемый жителем Пираллахинского района Рашадом Джлил оглы Алиевым, столкнулся с дрезиной.
В результате аварии пострадали три пассажира, находящиеся в автомобиле.
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