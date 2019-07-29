Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 12:45 на незащищенном участке железной дороги на 30-м километре дороги Гала-Бина.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Отмечается, что автомобиль марки Mercedes, управляемый жителем Пираллахинского района Рашадом Джлил оглы Алиевым, столкнулся с дрезиной.

В результате аварии пострадали три пассажира, находящиеся в автомобиле.

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