Сегодня в 10:00 производственное объединение "Азеригаз" начало ремонтно-строительные работы на территории под названием "Шамахинка" и "баладжарский спуск" на дороге Баку-Сумгайыт.

Как передает Day.Az, об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

В сообщении отмечается, что ввиду нахождения двух подземных газопроводов среднего давления диаметром 530 миллиметров в оползневой зоне, созрела необходимость в капитальном ремонте участка газопровода, пришедшего в негодность. Ремонт положительно повлияет на газоснабжение 108 тысяч абонентов Ясамальского, Насиминского и Бинагадинского районов.

Газопровод введен в эксплуатацию в 70-х годах прошлого столетия. Его направление было изменено в связи со строительством автомобильного тоннеля в 2004 году. Сотрудники "Азеригаз" будут работать и в выходные дни.

Ограничение движения транспортных средств на территории регулируется Государственным управлением дорожной полиции Баку.

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