Впервые в Азербайджане 26-28 июля прошел Национальный фестиваль кочевой культуры, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Фестиваль был организован в Гедабейском районе при организации Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (ТIКА), Фонда истории и культуры "Джавадхан", исполнительной власти Гедабейского района, при официальной поддержке министерства культуры, министерства сельского хозяйства, Государственного агентства по туризму, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), Федерации конного спорта Азербайджана и Всемирной конфедерации этноспорта.

В фестивале, который проходил на эйлаге Дюзюрд-Мескинли, участвовали представители 16 стран, местные и иностранные туристы.

Принявшие участие в фестивале ознакомились с обычаями и традициями, видами национального спорта.

В этнопоселке под названием "Край кочевой культуры" были созданы тематические зоны с ипподромом, рынком, уголком ремесленников, очагом "Деде Горгуд", загоном для скота, площадью пехлеванов, очагом "Ашуга Алескера" и др.

В фестивале демонстрировались и ковры, сотканные в филиалах ОАО "Азерхалча". В выделенном для "Азерхалча" месте был установлен ткацкий станок, на котором ткачиха Шамкирского филиала АО соткала ковер. Произведенные в филиалах АО и относящиеся к разным школам азербайджанского ковра экземпляры с большим интересом были встречены участниками фестиваля. Здесь также демонстрировались книги, каталоги и брошюры на различных языках об истории ковроткачества и деятельности "Азерхалча". Посетителям, которые пришли ознакомиться с павильоном "Азерхалча", сотрудники структуры рассказали об истории азербайджанского ковроткачества, деятельности АО, государственной поддержке и заботе, проявляемых к этому традиционно национальному виду искусства.

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