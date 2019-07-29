В Лерикском районе Азербайджана угнали автомобиль марки Mercedes.

Как сообщило Министерство внутренних дел, житель района Рамин Шахиев обратился в отдел полиции и сообщил, что неизвестный угнал автомобиль марки Mercedes с госномером 43 BB 745, находящийся в его собственности, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что автомобиль угнал двоюродный брат владельца, ранее судимый Эльмаддин Шахиев.

Последнего вместе с угнанным автомобилем задержали в Гарадагском районе столицы.

Отметим, что задержанный на угнанном автомобиле совершил ДТП.

По факту в Лерикском РОП возбуждено уголовное дело по статье 185.1 (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)) Уголовного кодекса.

Расследование продолжается.

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