Появились кадры с места столкновения автомобиля марки Mercedes с дрезиной на железнодорожном переезде на 30-м километре железной дороги Гала-Бина, сообщает Day.Az.

Напомним, что сегодня в 12:45 на неохраняемом железнодорожном переезде на 30-м километре железной дороги Гала-Бина произошло дорожно-транспортное происшествие.

Согласно информации, автомобиль марки Mercedes, управляемый жителем поселка Пираллахы Рашадом Джалил оглу Алиевым, столкнулся на неохраняемом железнодорожном переезде с дрезиной, принадлежащей дорожному участку №4 Департамента инфраструктуры.

В результате пострадали трое пассажиров автомобиля. Они были госпитализированы прибывшими на место происшествия машинами скорой помощи.

Причиной ДТП стало нарушение водителем автомобиля требований статьи 44 "Закона о дорожном движении" Азербайджана.

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