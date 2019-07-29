19-летняя гример Гюльназ Байрамова поражает пользователей соцсетей своими реалистичными работами.

К этой профессии Гюльназ пришла в результате необычного случая. Однажды она решила подшутить над родителями и нарисовала на лице рану, происхождение которой оправдала сильным падением. Рана показалась настолько реалистичной, что вызвала тревогу родных. После этого случая Гюльназ решила сделать нанесение грима своей профессией.

Гюльназ учится на третьем курсе Строительного колледжа при Азербайджанском университете архитектуры и строительства. Секреты нанесения грима она изучала на платных курсах. Она также смотрит в Сети видео нанесения грима в известных фильмах и пытается повторить увиденное. А результаты ее манипуляций поражают пользователей соцсетей. Нанесение грима стало основным заработком девушки, которая принимает участие в съемках отечественных фильмов, сериалов и рекламы.

Day.Az представляет некоторые из ее работ, которые вас точно удивят.

Н. Гасымова

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