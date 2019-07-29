Минздрав о состоянии здоровья пострадавших в ДТП в Баку
Предварительный диагноз врачей скорой помощи, поставленный пострадавшим в результате столкновения автомобиля и железнодорожной дрезины в поселке Зиря (дорога в пос. Гала) Хазарского района Баку, не подтвердился.
Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство здравоохранения, передает Day.Az.
Согласно информации минздрава, у 22-летней девушки и 20-летнего юноши не обнаружена закрытая черепно-мозговая травма.
"Состояние их здоровья нормальное. Обоим больным назначено амбулаторное лечение", - сообщили в министерстве.
В результате столкновения автомобиля и дрезины в поселке Зиря пострадали четыре человека.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП 22-летняя девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и переломы верхних конечностей, также черепно-мозговую травму получил 20-летний юноша. Пострадавшие были доставлены в Бакинскую клиническую больницу №3.
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