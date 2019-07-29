Скончался обучавшийся в турецком университете Билкент азербайджанский студент.

Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, Ибрагим Аббасов, получавший образование на факультете механической инженерии, скончался два дня назад из-за болезни.

Поступив в 2016 году в университете Билкент, он завоевал стипендию в размере 65,000 долларов, что дало ему возможность получать образование бесплатно.

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