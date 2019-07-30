В последнее время в Азербайджане все чаще стали называть новорожденных именами героев иностранных сериалов.

Как сообщает Trend со ссылкой на статистические данные министерства юстиции, в последнее время детям в основном даются имена героев турецких сериалов, передает Day.Az.

В основном это касается женских имен.

Только за этот год 259 новорожденных девочек назвали Эсма, 253 - Дамла, 226 - Мирай, 220 - Нур, 109 - Аиша, 84 - Милана, 82 - Элиф, 78 - Элай, 66 - Милай, 62 - Селин и Сунай, 53 - Эсра, 49 - Эсманур и Илайда, 42 - Джансу.

Что касается мальчиков, то 183 новорожденных назвали Фатех, 194 - Онур, 77 - Ренат, 70 - Миран, 65 - Тургут, 49 - Харун.

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