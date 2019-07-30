https://news.day.az/society/1142763.html Момент смерти известного кларнетиста в Баку - СТРАШНЫЕ КАДРЫ
Момент смерти известного кларнетиста в Баку - СТРАШНЫЕ КАДРЫ
Вчера на свадьбе в поселке Забрат скончался известный кларнетист.
Отметим, что состояние Вагифа Забратлы резко ухудшилось на одной из свадеб. Он скончался до приезда скорой помощи.
Day.Az со ссылкой на Milli.Az представляет эти кадры:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре