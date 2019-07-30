Вчера на свадьбе в поселке Забрат скончался известный кларнетист.

Отметим, что состояние Вагифа Забратлы резко ухудшилось на одной из свадеб. Он скончался до приезда скорой помощи.

Day.Az со ссылкой на Milli.Az представляет эти кадры:

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!