В Азербайджане 74 пункта забоя скота, которые будут функционировать в дни праздника Гурбан, оснастят необходимым оборудованием и принадлежностями. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности.

С целью сохранения чистоты улиц и недопущения антисанитарии Агентство призывает осуществлять забой скота исключительно в современных стационарных пунктах и в организованных совместно с местными органами исполнительной власти палаточных пунктах, соответствующих ветеринарно-санитарным и гигиеническим нормам.

Агентство подготовило видеоролик с адресами и списком стационарных и палаточных пунктов забоя скота, которые будут работать в дни праздника Гурбан.

Напомним, что в связи с праздником Гурбан 12 и 13 августа 2019 года объявлены в Азербайджане нерабочими днями.

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